Skarlet Johanson otkriva zašto ne može biti na društvenim mrežama

Nevjerovatno je rijetko da su slavne osobe zapravo "kao i mi", ali osjećaji Skarlet Johanson o društvenim mrežama mogu se lako povezati sa svima koji imaju telefon i Instagram račun. Zvijezda je u podkastu "Him & Her" u "The Skinny Confidential" da je "previše krhka osoba da bi imala društvene mreže".

"Ne mogu, moj ego je previše krhak. Ne mogu se nositi s tim, moj mozak je previše krhak. Ja sam poput nježnog cvijeta," rekla je Johanson u epizodi u ponedjeljak.

Glumica je rekla da je jednom imala Instagram račun tri dana, što je samo učvrstilo njenu odluku da prestane koristiti društvene mreže.

"Kada sam počela shvatati da sam provela 20 minuta gledajući nečiju Instagram stranicu, nekoga ko je radio za mog prijatelja. Sada znam da imaš pit bula i dvije kćeri i da živiš u Burbanku. Mislila sam, upravo sam izgubila 17 minuta vremena."

Dodala je:

"Sada se osjećam kao da bih se trebala preseliti u Kaliforniju, nabaviti ovog specifičnog psa i promijeniti svoj život na sve ove načine", rekla je Johanson.

Potom je nastavila u istom tonu:

"Osjećao sam se tako loše, kao da propuštam život te nasumične osobe - ne mogu to učiniti! Previše sam krhka. Toliko sam zabrinuta zbog drugih stvari da ne mogu.”

Johanson je rekla da joj se, uprkos otporu da ima vlastiti račun, privlače određene aplikacije, poput TikToka, prenosi "HuffingtonPost".