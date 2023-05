Slađa Alegro dobila ponudu koja se ne odbija

Da se kumstvo ne odbija poznata je izreka i uobičajena praksa na ovim prostorima, a kada vas neko zamoli na način kao što su pitali pjevačicu Slađu Alegro, onda se to apsolutno ne dovodi u pitanje.

Pjevačicu i njenog surpuga Zorana upitala je mala Isidora, tačnije njeni roditelji.

"Imam jedno važno pitanje za vas. Trebam nekoga ko će me držati za ruku i neizmerno voleti. Nekoga ko će me voditi kroz život i čuvati me. Mama i tata kažu da ste to vi! Zorane i Slađana, želite li da budete moji kumovi na krštenju?", upitala je Slađu djevojčica putem specijalno dizajnirane pozivnice za ovaj događaj.

Pjevačicu je ovo pitanje potpuno oduševilo. Ona je objavila video na svom Instagram storiju, ne štedeći na emotikonima ljubavi, uz koje je poručila.

"Beskrajno hvala Ivane i Dragana", napisala je Slađa.