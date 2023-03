Slađana Milošević samoinicijativno napustila bolnicu

Poznata rokerka Slađana Milošević (67), samoinicijativno je izašla iz bolnice.

Pjevačica je priznala za medije da je u lošem stanju. Ona je nedavno hospitalizovana, jer kako mediji navode ona pati od autoimune bolesti.

Kako je Slađana rekla, ona je bolnicu napustila bosa, nije imala ni čarape ni cipele na sebi.

"Napustila sam bolnicu, jer nisam mogla slobodno da se krećem", rekla je Miloševićeva i dodala:

"Ja sam upravo uspela da izađem iz bolnice posle šest dana baš onako jednog ružnog zlostavljanja, i zabrane kretanja, što je moje ustavno pravo. Lekari su pravili dogovore, da se ostane u bolnici da se promeni režim koji oni predlažu, ali to nisu učinili. Naterana sam da koristim jednu prostoriju. Nemam čarape ni cipele na sebi. To je sve tako napravljeno, a koji je cilj njihov ne znam. Jako bih volela da znam šta se dešava iza svega toga jer ne dozvoliti pacijentu da ode do toalata da izađe na vrata prostorije je previše oduzimanja slobode. Ne znam koji bii bio razlog ali nije mi prvi put da se nalazim u istoj situaciji", tvrdi pjevačica koja je nedavno imala prelom obje ruke.