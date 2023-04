Slavica Ćukteraš objavila tužne vijesti

Pjevačica Slavica Ćukteraš podijelila je sa svojim pratiocima na Instagramu tužne vijesti.

Ona se, naime, oprostila od bake koja je preminula.

Pjevačica je podijelila njihovu posljednju zajedničku fotografiju, na kojoj drži ruku svoje nane, kako ju je zvala.

"Naša poslednja slika, kada sam te uhvatila za ruku, prigrlila i rekla: 'Nano, sve je ok'. Jutros je jedan poziv promenio to moje 'ok'", - napisala je Slavica Ćukteraš, pa dodala: "Nano moja, počivaj u miru, voli te tvoja unuka Slavica", prenosi Pink.