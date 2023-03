Slavica Ćukteraš otkazala sve nastupe

Pjevačica Slavica Ćukteraš oglasila se putem Instagrama, gdje je otkrila da je bila prinuđena da otkaže sve nastupe zbog zdravstvenog problema.

"Kao pevaču najteže što može da se desi to je da vam se kaže: 'Ne smeš da pevaš!' A ni da pričaš preko dana, govori tiho, samo ako moraš. Inhaliranje kortikosteroidima, adrenalinom, pantenolom i raznim sredstvima. Cigarete ni slučano (ovde dobijam plus 10 kilograma za mesec dana, sigurno). Iskreno, meni je ovo najteže palo kada sam večeras čula od ORL da imam zadebljanje na glasnim žicama i da moramo da radimo na oporavku istih uz veliku disciplinu. Malo je reći da sam tužna, jer mi se prvi put ovo dešava i da se nastupi otkazuju sve do potpunog oporavka", napisala je ona, prenosi Pink.

Podsjetimo, Slavica Ćukteraš krajem 2019. godine razvela se od golmana Vlade Avramova, s kojim ima kćerku Viktoriju i do skoro se nije pojavljivala u javnosti.