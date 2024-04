Slavica Ćukteraš otkrila detalje borbe za starateljstvo

Pjevačica Slavica Ćukteraš bila je u braku sa fudbalerom Vladom Avramovim sa kojim ima sedmogodišnju kćerkicu Viktoriju.

Njih dvoje se na sudu bore za starateljstvo nad djetetom, a pjevačica je sada otkrila kako se osjeća i kroz šta prolazi.

"Dobro sam jer znam da imam snage. Prošle godine nisam bila dobro. Kada je sve to započinjalo sudski da se odvija, nisam ni u najluđim snovima mogla da zamislim da to meni može da se dogodi. To je takav jedan emotivni udarac, bol. Morala sam sama da se borim, da dete ne primeti, ali da ne primete ni hijene oko mene. E, onda kad sam došla sebi, i kad sam stvarno nivelisala sebe, onda mogu da izvedem javno i onako trezveno da kažem, bez zle krvi, bez napada na bilo koga da li se druga strana ljuti ili ne, ali to je jedna činjenica i istina je da smo mi na sudu za starateljstvo“, započela je Slavica i dodala:

"Idem kod psihijatra, neuropsihijatra, psihologa. Pa, išla sam na razne radionice, ali nisam htela puno da pričam sa ljudima o tome. Više sam volela da se obratim stručnim osobama i da pročitam puno knjiga. To me je spasilo u svemu jer mi se mozak raspršio. To je strašno, sama pomisao. Ali, ja bih slagala kada bih rekla da u nekom momentu nije prošla pomisao kroz moje telo i osećaj da moje dete nije porad mene. Kroz suze se borim sa tim. I dalje ja neću ništa reći ružno o njemu zato što je to otac mog deteta. Otac Viktorije. Nažalost, prljav veš mi iznosimo na sudu. Kako to izgleda, to znaju te sudije i naši punomoćnici. Ali, ovako javno – nikad ništa. Jer opet, iz svega toga izrodilo se jedno divno biće, to je naša ćerka. Sad svako ima pravo da traži starateljstvo, da navodi ovo ili ono. Neki su mi rekli da sam luda što to radim, ali ja sam rekla da verujem u institucije. Idem pošteno, redovno sa odazivam socijalnim službama kada treba, sve kao svaki drugi građanin i ne želim da se osetim tu privilegovanom jer to je velika bol, tu sve žena treba da budu iste", istakla je pevačica.

Ističe da prema bivšem mužu odavno ne gaji nikakve emocije.

"Odavno više nemam emocije, tu je sad borba za dete. Dolazimo do jedne stvari gde sam znala da nikad ne želim u životu da se nađem, a to se desilo. To je kada počinješ da, ne mogu reći da ti ne podnosiš tu osobu, ali više ti je nebitno sve od te suprotne strane. Ljubav je umrla još u braku i to je super jer u ovom postupku ja nemam nikakve emocije. Mnoge žene pri razvodu se bore za starateljstvo. Imam još jedan slučaj koji je sličan mom, tu ću videti da toj ženi pomognem, ovako javno kažem, jer mislim da nije realno da pet godina traje neki slučaj. Sami izlazci advokata, samo ovaj postupak je preskup. Ja ne znam kako druge žene uspevaju da othrane dete, da plaćaju sve to što treba da se plati, podnesu, izlaze, šta sve to ima, to je meni strašno. Poznajem jednu osobu, jednu ženu, u celom ovom slučaju sam upoznala takvu ženu koja je pet godina na sudu. Mi smo matori, zreli ljudi i izdržaćemo sve to. Ali, deca su izuzetno pametna, deca apsolutno sve osete i zbog te dece bi trebalo zakonski da bude nešto ograničeno koliko može da traje slučaj oduzimanja starateljstva", priča ona, piše nova.rs.

Kaže i da je sa kćerkicom veoma otvorena i iskrena o svemu.

"Ja sam s njom iskrena, ona apsolutno zna o čemu se radi, imam otvoren odnos s njom. Ja da sam se sama pitala, ja bih krila. Ali, pedagog mi je dao savet, rekla mi je: ‘Slavice, ništa bolje ne možeš uraditi za svoj odnos sa detetom nego da budeš iskrena sa njom. Samo prilagodi reči njenom uzrastu i videćeš reakciju’. I kad sam ja postala iskrena i počela da pričam o svemu tome, nas dve smo se još više emotivno spojile. Deca vide, deca znaju i to sam naučila prošle godine", kaže ona iskreno i dodaje:

"Ta druga strana ima pravo svašta da traži. Ali, naravno da me je u prvom segmentu pogađalo kada me neko nazove nepodobnom majkom, ali opet kažem, institucije su tu da rade svoj posao, pa ćemo na kraju videti. Mislila sam u jednom momentu da ću se totalno slomiti i fizički i psihički i emotivno. Nisam znala da sam toliko jaka. Ja sam mislila da neću preživeti, da će nešto da mi se desi, da će neka bolest da me napadne, da ću umreti od svega ovoga. Na kraju sam shvatila da neću umreti i da imam razlog zašto da se borim, i nju i sebe. Čovek mnogo može naučiti. Kada dođem kući, razmišljaću o tome šta sam naučila o sebi. Ova situacija me je naučila da, pre nego što uradim, da razmislim dva puta", istakla je Slavica.

Na kraju je priznala i kako se nosi sa ovom situacijom.

"Ja sam anksiozna osoba. Takvim osobama je potrebno samo nešto malo da nas izbaci iz ležišta i da se vratimo na ono staro. Moj trenutni emotivni partner, Vladimir, mi mnogo pomaže. Tera me u studio i meni je super ventil bila organizacija njegove DJ škole. Bila sam solo tri, četiri godine dok nisam naišla na Vladimira i poželela da to uspe. Kada je krenulo sve ovo, rekla sam mu da se naziru veliki problemi i da nema potrebe da bude uz mene, a on mi je rekao: ‘Nema šanse da te ostavim samu u svemu ovome’. Ja sam se našla u čudu jer mi smo se kratko znali kad su krenuli problemi, a niko ne želi devojku sa problemom“, rekla je ona za „Blic“ i na kraju dodala:

"Imam razne faze kroz koje on prolazi sa mnom, ali nemam potrebu da mu se kasnije izvinjavam jer ga ne uvredim. U početku nisam bila spremna na toliku popularnost i zbog toga sam dobila anksioznost. Jer, tolika putovanja i nespavanja, nezdrava ishrana su tako uticali na mene, slomili su me. A sa druge strane, publika me je ojačala u celoj toj priči, ja nisam mogla to sama da uradim. U tom momentu nisam bila svesna da snimam vanvremenske hitove. Ništa ne bih promenila. Niti sam mogla da menjam, niti sam bila u poziciji da to mogu, niti bi mi se isplatilo".

