Slavici Ćukteraš brak pukao zbog estrade: Neće mi žena pevati u kafani

Slavica Ćukteraš priznala je da se razvela od nekadašnjeg golmana Vlade Avramova, s kojim ima kćerku Viktoriju, ali o detaljima te odluke dosad nije pričala u javnosti.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskih pjevačici, ona je ta koja je riješila da stavi tačku na brak jer se njenom sada već bivšem suprugu nije dopalo da se zvijezda "Granda" vrati na estradu.

Pjevačica i sportista, koji se sada bavi trenerskim pozivom, brak su sklopili 2016, poslije nekoliko godina veze, a nakon venčanja ona se potpuno povukla iz javnosti. Skoro pet godina Slavica nije bila aktuelna na medijskoj sceni. Ona zapravo nikada nije planirala da odustane od bavljenja muzikom, što je i njen suprug znao, ali nastupi po diskotekama, kafanama i splavovima nisu dolazili u obzir. Snimanje singlova je mogao da podrži, ali nastupe nikako.

"Slavica je 2018. razgovarala sa suprugom i on je podržao da se vrati muzici. Snimila je singl, počela je da se pojavljuje u medijima, što je u njoj probudilo želju da se u potpunosti vrati svom poslu. Tada je rekla Vladimiru da bi želela da počne i da nastupa, a on je odmah negodovao. Rekao joj je: 'Ne dolazi u obzir da moja žena peva po kafanama. Ti treba da pratiš mene i porodicu, kao i dosad. Možeš da snimaš pjesme, ali ne i da nastupaš", kaže izvor.

Slavicu je to veoma povredilo, baš iz razloga što je ona Vladimiru i njegovoj karijeri posvetila prethodnih pet godina i žrtvovala sve što je postigla u muzici.

"Još dok su se zabavljali, ona je spakovala kofere i preselila se kod njega u Italiju, a zatim su živeli u Japanu duže od godinu dana. Nakon toga su se vratili u Srbiju, a onda je on krajem 2018. dobio ponudu da opet ode u inostranstvo, ali Slavica je već tada snimila singl i nije htela da pođe s njim. On je trenutno trener golmana u FK Honved iz Budimpešte", navodi izvor i nastavlja: "Slavica je očekivala da će je muž podržati. Međutim, to se nije desilo, pa je shvatila da takav brak nema budućnost. Njih dvoje tokom braka nisu imali većih trzavica, ali jesu dok su se zabavljali. Otprilike su i tad razlozi bili isti, s tim što je ona tada popustila i poslušala Vladimira da se povuče sa scene. Sada im je dete poraslo, Ćukteraševoj mama pomaže u svemu i nema prepreka da se vrati karijeri. Od razvoda je objavila nekoliko pesama, a nedavno je imala i nastup u jednoj beogradskoj kafani", rekao je sagovornik.

"Kada sam upoznala Vladu, imala sam uspešnu karijeru koju sam prekinula da bismo se ostvarili kao roditelji. Sada više nisam spremna za takva odricanja", rekla je Slavica.

Slavica je nedavno otkrila da se godinama borila s depresijom i anksioznošću, o čemu je tek nedavno pričala.

"Kako sam se borila sama sa sobom tog momenta, ne znam ni ja. Svakakve misli dolaze u glavu. Intenzivno je trajalo dve godine - strah, panika, gušenja. Plašila sam se da izađem iz kuće. Jedino nisam imala strah od aviona. Od svega ostalog jesam. Kad odem da se kupam, vrata su morala da mi budu otvorena. Plašila sam se da ću se ugušiti. Govorili su mi da tripujem, a kada mi to kažu, bude mi sto puta gore. Kasnije mi je doktorka rekla da treba da prekinem da pričam osobama koje ne razumeju, već da to stanje prepoznam, da se s njim upoznam i kanališem ga", rekla je Ćukteraš.