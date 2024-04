Slavna glumica (55) trudna sa 31 godinu mlađim suprugom

​Kolumbijska glumica Alina Lozano (55) udala se za influensera Džima Velaskeza (24) u novembru prošle godine. Njihovo je vjenčanje u to vrijeme izazvalo veliku raspravu, uglavnom zbog njihove velike razlike u godinama - međutim, Alina je insistirala na tome da se njihova veza ne temelji na finansijskoj koristi za njega.

"U vezi smo jer je on samostalan, super smo tim, on zarađuje novac na mrežama te je ujedno glumac" izjavila je Alina njemu u odbranu. Ona, je, naime, dugogodišnja glumica te je glumila u niz tamošnjih serija.

Kada ju je zaprosio, bio je vrlo romantičan.

"Alina, odrastao sam gledajući tebe, kad sam imao godinu dana mama me nazvala Pedro el Escamoso i od tog trenutka sam znao da si ti žena mog života, tada sam već sam to potvrdio i zato želim da me pratiš do kraja mojih dana" izjavio je.

Sada je par, koji zajedno ima više od milion pratilaca na Instagramu, zapanjio obožavaoce objavom novosti o svojoj porodici, prenose "24Sata".

"Prijatelji, teško je zatrudniti prirodnim putem, ali nauka je dosta napredovala i želimo ovo učiniti za žene svih starosnih doba koje imaju problem sa trudnoćom ili kada pređu pedesetu" rekla je Alina.

Još su dodali:

"Potpomognuta reprodukcija, prijatelji. Morate pronaći donatora jajne stanice i proći cijeli proces koji je jako dug. Morate i uštedjeti malo novca, ali moguće je" objavili su.

Par je koristio kliniku za neplodnost kako bi im pomogla da ona zatrudni, što je dosad koštalo više od 24.000 evra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.