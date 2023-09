Slavna glumica beskućniku ponudila svoje patike (VIDEO)

Fotografija glumice Dženifer Garner kako pomaže beskućniku u Santa Monika Biču u Kaliforniji obišle su svijet.

Glumica je beskućniku donijela punu kesu namirnica, a kada je vidjela da na nogama nema čarape, odmah se sagnula da mu ih obuče.

Garner je, čak, izula svoje patike i pokušala da ih obuje beskućniku, ali su mu bile male. Zatim je pokušala od prolaznika da pazari cipele za njega.

"Koju veličinu stopala imaš?", pitala je više puta.

"Mogu li mu kupiti tvoje cipele? Treba mu cipela", kazala je.

Prolaznik je upitao koja je veličina potrebna, na šta je slavna glumica odgovorila: "10 i po".

"Nosim veličinu 11! Hoćeš da mu dam? Mogu mu dati", odgovorio je radosno, rekavši Garner da ne mora da mu plati, prenosi N1.

#JenniferGarner Offers The Shoes Off Her Feet To A Man In Need! pic.twitter.com/CJOzpi0GGt