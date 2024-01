Slavna glumica grad zamijenila farmom i rančerskim životom (VIDEO)

​Američka glumica 51-godišnja Dženifer Garner odlučila je pobjeći od gradske vreve, zasukati rukave i živjeti na farmi na kojoj sama uzgaja voće, povrće te se brine o domaćim životinjama. Ova je glumica ranije živjela u Los Anđelesu, a sudeći po njenoj odluci, grad "anđela" i njegova ubrzanost življenja joj nikako nije odgovarala. Ona promoviše pravilnu ishranu djece, a koosnivač je kompanije za organsku hranu "Once Upon a Farm".

Naime, Dženifer je odlučila živjeti na farmi gdje je i njena majka Patrisia Ingliš Garner odrasla, a dok je bila mlađa je takođe bila povezana s prirodnom tako da je farmu često posjećivala i pecala u obližnjem ribnjaku gdje i danas u potpunosti uživa. Glumičini baka i djed kupili su farmu 1936., a riječ je o imanju s 20 hektara. U to vrijeme nisu imali ni struje, a ni vode. Za dvosobnu malu kuću djed i baka platili su u to vrijeme samo 700 dolara, piše "The Oklahoman".

Malo po malo širili su imanje, a ondje su uzgajali razne kulture. Dženiferin djed preminuo je 1962. godine. Glumica je 2017. odlučila uzeti stvari u svoje ruke te ju je otkupila od svog strica, a dopustila je i da njegova porodica nesmetano nastavi brinuti o zemlji s njom. Kada je kupila kuću tada je bila u braku s Benom Aflekom, s kojim se vjenčala 2005. te razvela 2018. godine.

Par zajedno ima troje djece, a glumica nikada nije skrivala koliko su svi zajedno uživali na spomenutoj farmi. Na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života pa tako i korisne savjete i informacije koje sugeriše o zdravoj prehrani. Kao na primjer, nedavno je navela da se klasični krompirov čips može zamijeniti zdravijom opcijom, onom od kelja.

Na farmi ima preko sedamsto stabala borovnica, pedesetak stabala jabuka, sadi grašak, bundeve, a ima i nekoliko krava, svinje, pčele... Istakla je kako sve životinje na njenoj farmi imaju svoje ime. Dženifer toliko uživa da se prozvala farmerom Džen, a bez problema vozi traktor, sadi voće i povrće te priprema razna jela od domaćih proizvoda.

"Hvala ti zemljo. Hvala mojoj baki i djedu. Harviju i Violeti Ingliš za ovu zemlju na kojoj živim" kazala je svojevremeno.

