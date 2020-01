Slavna ljepotica priznala da je djevica, sada ne može naći dečka

Amerikanka Lolo Džons (37) sjajna je sportistkinja koja je poznata i po tome što je nastupila na zimskim i ljetnim Olimpijskim igrama. Na ljetnim se takmičila u atletici, dok je na zimskim nastupila u bobu.

Džons je 2012. otkrila da je djevica i da će takva ući u brak. "Djevičanstvo želim pokloniti svom suprugu", rekla je ova sportistkinja koja je praktična vjernica. Redovno se moli prije takmičenja, a o svojoj vjeri piše i na društvenim mrežama.

Ali, nakon što je svijetu objavila da je djevica, suočila se s novim problemom. Kaže da joj je sada puno teže pronaći dečka i da je uvelike smanjila šanse da pronađe supruga. Muškarci ne žele s njom na sastanak.

"Prije sam barem imala šanse da nađem nekoga. Pitala sam se kada je pravo vrijeme da mu kažem? Hoću li pričekati da me malo bolje upozna? Ili da mu odmah kažem kako stoje stvari", pojasnila je Džons ovih dana. Ona se želi takmiiti u trci na 100 metara s preponama na Olimpijskim igrama u Tokiju. No, kaže:

"Seks pomaže sportiskinjama jer je dobar za hormone. Zbog toga sam ja u nepovoljnijem položaju".

Ona je svojevremeno izjavila: "Sama sam jer nikad nisam imala seksualne odnose, a muškarci ne žele čekati. Drugi misle da lažem, a neki sve to vide kao izazov. No, kada shvate da sam ozbiljna i da će me prije svega trebati oženiti - nestanu".