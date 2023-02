Slavna teniserka život u Čikagu zamijenila prirodom

Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger povukli su se iz profesionalnog sporta prije nekog vremena i odlučili da naprave svoje mjesto za uživanje.

Iz užurbanog Čikaga oni su se prije par godina preselili u idilično selo Vestendorf koje se nalazi u Austriji. Smješteno visoko među okolnim planinama na sunčanoj visoravni, ovo mjesto djeluje kao sa razglednice. Vestendorf ima samo oko 3.500 stanovnika, ali je popularna turistička destinacija i ljeti i zimi – kao skijalište i kao destinacija za pješačke ture.

After Chicago, Ana Ivanovic and Bastian Schweinsteiger will call this picturesque Austrian village of #Westendorf their home https://t.co/kcZCUIJY5t pic.twitter.com/kZfMK9yLI7