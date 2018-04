Slavne ličnosti koje su priznale da nemaju ili su se riješile poroka

Reći ne alkoholu nije baš tako lako, pogotovo kad znamo koliko se šampanjaca popije na svim tim glamuroznim zabavama, službenim večerama i razuzdanim after partijima

Zato su brojni slučajevi slavnih osoba koje sa zvjezdanim statusom steknu i mnoge loše navike, a jedna od takvih je i alkoholizam. Nije rijetkost da čujemo da je neka slavna ličnost završila na odvikavanju. Da ipak, postoje i suprotnosti, dokazuju poznati koji nikada ne konzumiraju alkohol.

Kim Kardašijan

Rijaliti zvijezda Kim Kardašija čest je gost na mnogim zabavama, na kojima je alkohol u prvom planu, no uprkos tome ona nikada ne pije. To je otkrila njena mlađa sestra te je u jednom intervjuu rekla: "Bila trudna ili ne, Kim nikada ne konzumira alkohol. Jednostavno je to ne privlači."

50 Cent

U jednom svom velikom TV intervjuu slavni reper izjavio je da je, uprkos tome što je kao mlad prodavao drogu na ulici kako bi preživio, zapravo sam nikada nije probao. 50 Cent je isto tako objasnio da nije probao ni kap alkohola jer ne vjeruje da mu to može donijeti išta dobro.

Blejk Lajvli

Lijepa američka glumica još davno je javno priznala kako u njenom životu nema mjesta porocima. Uključuje to i droge i alkohol.

"To je jednostavno nešto za čim uopšte nemam želju niti sam ikada imala", rekla je jednom prilikom Blejk Lajvli.

Dženifer Lopez

Dženifer Lopez ima jedno od najboljih tijela Holivuda, što i nije tako mali poduhvat s obzirom na to da je majka dvoje djece i ima 47 godina. To može zahvaliti tome što neumorno vježba, ali i nema poroka.

"Smatram da alkohol uništava kožu. Naravno, ponekad su situacije u kojima se slavi pa neću nazdravljati vodom, ali popiću tek gutljaj i onda ostaviti čašu", objasnila je svoj odabir da se kloni alkohola Dženifer Lopez.

Džim Keri

Iako bi zbog njegovog humora i vedrog stava mnogi pomislili kako je često alkoholisan, Džim Keri zapravo uopšte ne konzumira alkoholna pića.

"Rijetko pijem kafu, a veliki sam protivnik alkohola i droga. Mislim da je život prelijep i bez toga", kazao je komičar jednom prilikom.

Naomi Kembel

Iako je bila poznata po problematičnom ponašanju pod uticajem alkohola, kada bi uglavnom postala agresivna i napasna, Naomi Kembel uspjela se riješiti te ružne navike i zauvijek prestala piti.

"Prestala sam piti alkohol. Kada ne pijem, mnogo sam srećnija", rekla je prije pet godina slavna manekenka.

(Agencije)