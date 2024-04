Slavni glumac šokirao izgledom (FOTO)

​Kris Pajn se pojavio na premijeri filma "PoolMan" u Los Anđelesu i svojim neobičnim izdanjem iznenadio fanove.

Kris Pajn je napravio pravi šou na premijeri kada se pojavio u kratkim pantalonama i košulji sa kratkim rukavima.

Zbog duge kose i sijede brade bio je neprepoznatljiv, a fanovi su počeli da se šale na njegov račun.

"Bred Pit za siromašne", "Kris Pajn u eri beskućnika", "Kriza srednjih godina", "Sramota me da kažem da mi je nekad bio simpatija", prenosi "b92".

girl why does chris pine look like this now omfg pic.twitter.com/5TSvzY34DU