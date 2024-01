Slavni glumac u kandžama droge i alkohola: Bojali se da će umrijeti na setu

Džejms Gandolfini preminuo je 2013. godine, a ostao je zapamćen po ulozi Tonija Soprana koja mu je zapravo obilježila život.

Ipak, dok mu je glumačka karijera blistala i nagrade mu dolazile u ruke, Džejms je gotovo sve do svoje smrti 2013. godine, vodio borbe o kojima su tek rijetki znali. Njegova zavisnost od teških droga i alkohola baš u vrijeme snimanja "Sopranovih" bila je toliko jaka da su se vodeći ljudi HBO-a bojali da će im umrijeti na setu, usred snimanja, a što je i objavljeno u knjizi Džejmsa Endrua Milera "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers", koja je objavljena osam godina nakon Džejmsove smrti.

Njegovi demoni pojavili su se čim je počeo da glumi Tonija, dakle prije 25 godina, zbog čega je na samom setu bilo puno problema za koje javnost nije znala.

"Brinuli smo se za Džejmsov život sve vrijeme snimanja", rekao je Džef Bevkes, koji je bio na čelu HBO-a od 1995. do 2002. godine.

"Morali smo da zaustavljamo produkciju u nekoliko navrata zbog kokaina koji je konzumirao", priznao je.

Tako je ispalo da su Tonijevi problemi na ekranu nerijetko bili jednaki onima koje je Džejms imao u stvarnom životu.

"Džejms je u nekoliko navrata htio da napusti seriju jer je shvatao koliko je to štetno po njegovo zdravlje. Kako bi potpuno shvatio lik Tonija, morao je da zagrebe u svoju najtamniju stranu", zaključio je autor knjige.

Džejms je u jednom kasnijih intervjua opisao kako je sa zavisnostima počeo da se bori kada je imao samo 18 godina, a bio je čak i uhapšen zbog konzumacije droga.

Na dodjeli Zlatnih globusa 2005. godine došlo je do incidenta gdje je trebao da uruči nagradu kolegi, ali niko nije mogao da ga pronađe prije izlaska na scenu. Potraga je okončana nakon nekog vremena kada su ga uhvatili kako pravi anđele u snijegu, kog nije bilo, na parkingu ispred dvorane u kojoj je dodjela bila održana.

"Bio je toliko pod uticajem svega da nije ni primijetio da snijega uopšte nema", otkriveno je u pomenutoj knjizi, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.