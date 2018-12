Slavni koji su potrošili milione na propale poslove

Slavne ličnosti zarađuju velike količine novca, ali imaju i razne poslovne ideje, koje često nemaju veze s onim čime se zapravo bave.

Pjevačica Rijana na primjer ima hvaljenu liniju dekorativne kozmetike, a dizajnira i odjeću za brend "Puma". Ipak, neke druge poznate osobe nisu tako uspješne. Donosimo vam listu najvećih poslovnih promašaja slavnih ličnosti.

Dženifer Lopez

Pjevačica Dženifer Lopez bila je toliko popularna 2002. godine da joj je sve polazilo za rukom. Mnogi su smatrali da će upravo zbog slave uspjeti i u drugim poslovima. Otvorila je kubansko-portorikanski restoran "Madre's" u Kaliforniji. Nema pravih informacija zašto je restoran zatvoren 2008. godine, zna se jedino da je goste dočekalo obavještenje na vratima da restoran više ne radi.

Natali Portman

Sličan neuspjeh doživjela je glumica Natali Portman, koja je pokušala dizajnirati cipele. Njena veganska linija "The Natalie Portman Collection" ugledala je svjetlo dana u januaru 2008. To je bila saradnja s brendom "Te Casan", koji je kompletno propao u decembru iste godine, nakon što su cijeli inventar stavili na rasprodaju.

Eva Longorija

Ni glumica Eva Longorija nije bolje prošla kada je odlučila otvoriti svoj prvi restoran "Beso" u Los Anđelesu 2008. godine. Restoran je bio uspješan do 2016. godine, kada je jedan od posjetilaca tvrdio da je tamo napadnut te pokrenuo lavinu loših kritika. U to vrijeme "Beso" je bio zatvoren zbog renoviranja, međutim nije ponovo otvoren u planirano vrijeme i ostao je zatvoren do 2017. godine, kada je opet počeo raditi - bez Longorije. Još jedan pokušaj ove glumice bio je restoran "She" u Las Vegasu, koji je trebalo da bude samo za žene. Male "ženstvene" porcije i ogledalo na svakom meniju kako bi posjetiteljke mogle popraviti šminku nisu nikoga impresionirali. "She" je bio otvoren od januara 2013. do maja 2014. godine.

Stiven Spilberg

Uvrnutu ideju za restoran imao je i slavni reditelj Stiven Spilberg, a u nju je uložio čak sedam miliona dolara. Restoran "Dive!" u Los Anđelesu izgledao je kao podmornica, ali to nije sve: svakih 45 minuta restoran-podmornica bi "zaronio" uz popratne zvukove sirena i zamračenje prozora. Gosti nisu bili previše oduševljeni predstavom pa restoran nije ostvario nikakav profit.