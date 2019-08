Slavni koji su se povukli na vrhuncu karijere

Slavni britanski muzičar Ed Širan objavio je vijest da se povlači u penziju sa samo 28 godina i to nakon što je zaradio milionsko bogatstvo.

Autor nekih od najpoznatijih pjesama širom svijeta, koji se ove godine našao na 17. mjestu liste najbogatijih britanskih muzičara, rekao je fanovima da je turneja "Divide" njegova posljednja te da će se nakon nje povući sa scene kako bi mogao provesti više vremena sa suprugom Šeri Seaborn, s kojom je u vezi još od srednjoškolskih dana.

Ponesen emocijama, vijest je podijelio na pozornici tokom nastupa u Ipsviču.

"Kao što možda znate ili ne znate, nalazim se na 'Divide' turneji više od dvije godine i ovo je posljednji dan svega. Postoji nešto vrlo slatko u svemu tome, jako mi je drago što ste ovdje i što sve završava u Ipsviču.

Ovo mi je sigurno posljednja svirka u sljedećih 18 mjeseci. Svirali smo širom svijeta. U Glastonburiju, na stadionu 'Vembli'. Na prekrasnim mjestima u Americi, Novom Zelandu, Australiji, Aziji, Južnoj Americi - bilo je to ludo putovanje", izjavio je Ed.

U njegovoj turneji "Divide" imalo je priliku uživati devet miliona ljudi širom svijeta i to je čini najvećom turnejom ikad.

Dodao je i kako je moguće da je to njegov posljednji nastup ikad, ali i da, ako se jednog dana bude vratio, biće to s istim bendom koji ga je pratio godinama.

"Osnivam život sa Šeri. Ne mogu sljedećih 20 godina biti na cesti, djeca bi mogla promijeniti stvari i ne bi mi smetalo da se žrtvujem zbog njih", izjavio je Ed, koji će mnogima na sceni nedostajati kao i njegova divna muzika.

DŽEK GLISON

Ed Širan nije jedini koji se povukao sa scene na vrhuncu svoje karijere.

Isto je napravio i Džek Glison, zvijezda serije "Igra prijestola", koji je u HBO-voj hit seriji glumio kralja Džofrija. Glumiti je počeo sa svega sedam godine, a smrt njegovog lika u "Igri prijestola" nije bio samo njegov odlazak iz serije, nego iz glume uopšte.

U objašnjenju svoje odluke Glison je naveo kako je prestao uživati u onome u čemu je nekad znao.

"Do sada sam uvijek to činio rekreativno sa svojim prijateljima ili preko ljeta zbog zabave i uživao u tome, a sada postoje velika očekivanja da to bude moj životni poziv. Kada od nečega živite, mijenja se vaš odnos prema tome. Ne mogu reći da sad to mrzim, ali to jednostavno nije ono što želim raditi", rekao je Glison i dodao: "Srećan sam što žrtvujem veliku zaradu za svoju sreću, i nadam se da ne zvučim otrcano."

GRETA GARBO

Na spisku onih koji su se povukli u jeku slave je i slavna Greta Garbo.

Loše recenzije dio su glumačkog posla, ali u slučaju švedske zvijezde, bilo ih je više nego dovoljno za prijevremeni odlazak sa scene. Nakon filma "Two-Faced Woman", koji se počeo prikazivati u novembru 1941. godine, 35-godišnja zvijezda je bila toliko posramljena da je odlučila pričekati kraj Drugog svjetskog rata prije nego počne razmišljati o snimanju novog filma. Neke prilike su se pojavile, ali ništa nije realizovano pa je "Two-Faced Woman" ujedno i njen posljednji film. "Mrzim gužve, ne volim puno ljudi", govorila je Garbo, koja je oduvijek najviše voljela biti sama.

DORIS DEJ

Na ovu listu upisala se i Doris Dej.

Najveći njen hit "Que Sera, Sera" bio je, kako se čini, i moto njene karijere. Tokom pedesetih i šezdedetih godina Doris je bila jedno od najvećih holivudskih imena. Nakon pet sezona serije "The Doris Day Show", ona se povukla na svoj posjed u gradiću Karmel u Kaliforniji.

"Nije to više bio grad kakav sam poznavala. Da sam ostala, ko zna - možda bih mogla glumiti baku? Sviđa mi se život u malom gradu. Okružena sam svojim ljubimcima i volim odgovarati na e-mailove svojih obožavalaca", komentarisala je Doris Dej.