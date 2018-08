Slavni reper priznao da ga uzbuđuju ženine sestre

Američki reper Kanje Vest nastavlja svojim kontroverznim izjavama da šokira javnost, a ovog puta dotakao se svojih seksualnih afiniteta.

Poznati reper Kanje Vest prije samo nekoliko mjeseci uspio je da uznemiri javnost kada je izjavio ljubav Donaldu Trampu, nazvavši ga svojim bratom, a potom i mišljenjem da su robovi imali izbor.

Da tu njegovim šokantnim izjavama nije kraj govori činjenica da je Kanje u svojoj najnovijoj pjesmi XTCY otkrio da osjeća seksualnu privlačnost prema sestrama svoje supruge Kim Kardašijan.

U ljetnjoj numeri, koja se za razliku od njegovih ranijih pjesama sastoji gotovo samo od bas linije i eksplicitnog teksta, Kanje je iznenadio sve svojim rimama.

Tako u jednom dijelu reper pjeva kako želi da spava sa sve četiri sestre svoje supruge Kim, a to su Kortni, Kloi, Kendal i Kajli.

U nastavku, Vest je kazao da masturbira na njhove slike, a mnogi su osudili njegove riječi smatravši ih "uvredljivim i bolesnim", te su se tako na Tviteru pojavile mnoge opaske upućene kontroverznom reperu.

kanye west saying he'd fuck all four of kim's sisters when he's old enough to be kendall and kylie's father....not only is he a lunatic but a pervert as well