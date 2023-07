Sloba Radanović: Bio sam gori od paradajz turiste

Sloba Radanović proslavio se svojim raskošnim glasom, ali i učešćem u jednom rijalitiju koje mu je donilo milionsku popularnost. Međutim, iako danas uživa u plodovima svog rada i nema finansijkih briga, njegovo detinjtsvo nije bilo bezbrižno.

Pjevač je nedavno otkrio kako je prvi put otišao na more kada je bio tinejdžer.

"Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo", otkrio je Sloba koji je zatim prokomentarisao pojam paradjz turizma.

"Zar je bitno šta jedeš i gde obitavaš? Bitno je da svi dođemo na ovu plažu i da se okupamo i uživamo u suncu. To su stvarno budalaštine i komentare kad čujem: "Paradajz-turisti"! Pa šta jedeš kod kuće, paradajz ne jedeš? Ljudi ponesu šta imaju, snalaze se, bitno im je da dovedu decu da vide more. Ja sam sa 14 godina video more prvi put u životu i tada sam se oduševio. Danas je isto teško vreme. Svako ko je uspeo danas da dovede decu na more on je superroditelj. Svaka im čast na koji god način da su uspeli da dođu i prožive tih deset dana ovde pored svega što se dešava", objasnio je svojevremeno za domaće medije.

(GrandTV)