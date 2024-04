Sloba Radanović predstavio novi album

Pjevač Sloba Radanović sinoć je održao promociju novog albuma u Beogradu, u restoran koji je u njegovom vlasništvu, na Adi Huji.

Na događaju se pojavio veliki broj poznatih ličnosti, Slobodanovih kolega i prijatelja, a pred našim kamerama Radanović je otkrio koliko je uzbuđen.

"Konačno se ovo desilo! Od korone nisam ništa izbacio, jedva smo čekao da album izađe. Mnogo je tu truda i ljubavi uloženo. Reakcije ljudi su predivne, čak i više nego što smo očekivali", istakao je Sloba, pa otkrio koja numera sa albuma ga je posebno dirnula.

"Sve su stvarno super, ali 'Vreme besramnih' je pesma u kojoj sam se dosta pronašao. Inspiracija je kompletno društvo, živimo u besramnom svetu gde je sve normalno. Sve čega smo se nekad stideli, danas je normalno. A sve što je možda nekad bilo za ponos, ljudi danas doživljavaju kao sramotno ili negativno. Ta pesma sama po sebi nije posvećena nikome, već današnjem svetu i celom društvu", naveo je on.

Kako kaže, svojoj supruzi Jeleni nije posvetio nijednu pesmu sa albuma.

"Nisam joj posvetio nijednu pesmu. Kad budem njoj posvetio pesmu, ja ću je napisati", objasnio je pjevač.

Na pitanje da li se za nešto u životu posebno pokajao, Sloba je rekao:

"Ja se stalno za nešto kajem. Život je takav da svi grešimo i da se kajemo. Iza nekih stavova stvarno čvrsto stojim, ali ponekad se ujedem za jezik, možda nešto nekad treba da sačuvam za sebe. Ja sam više osoba - što na umu, to na drumu. Nisam ulizica, da govorim ono što ljudi vole da čuju", priznao je Radanović i otkrio kakve su bile reakcije i emocije kada se nedavno pojavio u rodnom Zrenjaninu.

"Ja sam otišao iz Zrenjanina pre 10 godina, dosta ljudi sada ni ne prepoznajem, došle su nove generacije, ali opet kad prođem svojim krajem, vidim poznate face, sve su to ljudi koje znam od malena. Emocija koja me veže za taj grad je potpuna ista. To je grad gde sam se rodio i gde me vežu najlepše uspomene u životu", rekao je Sloba, pa se osvrnuo na sukob sa Darom Bubamarom, sa kojom više nije u kontaktu, otkako su imali konflikt oko pjesme "Infarkt duše".

"Nisam je pozvao na promociju, mislim da ne bi bilo smisla. Bilo bi previše, ali nemam loše mišljenje o njoj, ko zna zašto je to tako ispalo. Šta god da je, ja sa nekim sa kim sa bio u odličnim odnosima, ne mogu da kažem ništa loše. A da je sretnem, ne znam da li bih joj se javio, zavisi od situacije", priznao je pjevač, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.