Sloba Vasić ponovo u bolnici

Pjevač Sloba Vasić otišao je put Novog Sada sa namjerom da se riješi viška kože, kao i masnih naslaga i to metodom liposukcije. Čim je bio primljen u bolnicu, oglasio se u okviru "storija" na društvenoj mreži Instagram, pa naglasio da je zbog zahvata odložio izvijesne poslovne obaveze, te "napravio mesta" kako za intervenciju, tako i za oporavak.

"Želim da vas obavestim o prijemu na kliniku u Novom Sadu. Uradićemo hiruško uklanjanje (zatezanje) stomaka, kao i uklanjanje masnih naslaga metodom liposukcije. Hvala svima na razumevanju za datume koje smo morali da pomerimo, za period koliko će trajati oporavak. Blagovremeno ću vas obaveštavati o mom stanju kao i o otpustu iz bolnice", poručio je Sloba, koji je protekle godine umesto na zahvat smanjenja, otišao po preporuči ljekara na postavljanje balona koji je trebalo da mu zatvori jedan dio želuca.

Pjevač je na sve bio spreman ne bi li oslabio, te poboljšao svoje zdravlje. Ipak, pomenuti balon mu je smetao, pa je morao da ga ukloni.

"Radio sam to ugrađivanje balona, ali mi nije uspelo, baš sam pre neki dan išao da izvadim tu stvar iz sebe. Počelo je jako da mi smeta, imao sam gorušice i hvala Bogu izvadio sam. To sam imao nekih godinu dana, jednostavno kod mene nije uspelo iako možda neko ima dobro iskustvo", objašnjavao je on.

"Imam veoma visoke ciljeve što se tiče izgleda i mislim da ću biti zaista uporan kao i do sada. Skinuo sam dvadesetak kilograma, a iamo sam 150, to je bila katastrofa. Naravno i sada imam viška, ali prosto nemoguće je za noć skinuti nešto što se deset godina taložilo. Želim da sredim liniju, eto, ne moram da je dovedem do savršenstva, ali bar do neke željene tačke", kazao je on, prenosi Grand.