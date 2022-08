Sloboda Mićalović otkrila šta je tajna njenog njegovanog izgleda

Sloboda Mićalović jedna je od najpopularnijih ali i najljepših srpskih glumica. Prošle godine dobila je od američkog portala "Beautiful Women Pedia" priznanje za najlješu prirodnu glumicu na svijetu. Nije nas začudilo da su baš nju prepoznali kaonosioca ovog priznanja s obzirom da je Sloboda jedna od rijetkih javnih ličnosti u Srbiji a i šire koja objavljuje fotografije bez fotošopa, a i bez šminke.

Da krasi nevjerovatnom ljepotom, dokazuje činjenica da je njome bila očarana i sama Monika Beluči.

Ona je otkrila koja je tajna njenog lijepog ali i negovanog izgleda.

"Mislim da žena mora da odvoji vrijeme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i ljepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda", istakla je ona za Glossy.

Podsjetimo, Sloboda ovo ljeto provodi putujući sa porodicom. Glumica je prvo posjetila Crnu Goru sa suprugom, a onda je nastavila svoj odmor u Parizu sa sestrom i koleginicom Draganom Mićalović i kćerkama, Verom i Milom.