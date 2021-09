Smit Džerod iz serije "Seks i grad" o vjerenici: Voli me i kad nisam divan

Džejson Luis, koga svi znamo kao Smita Džeroda iz serije "Seks i grad", pokušava da krije svoj privatni i ljubavni život. Ovo mu baš ne ide od ruke, jer su strani mediji veoma zainteresovani za njega i njegovu vjerenicu.

Iako se prije nekog vremena povukao iz javnosti i naveo da je "morao da napravi pauzu i da je previše jurio za slavom", mediji su došli do informacije da se vjerio sa svojom djevojkom Liz Godvin, koju je upoznao 2016. godine u Majamiju.

Za magazin "Pipl" je rekao da "ga ona voli i kad je divan, ali i kad nije" i da ga "uvijek podržava".

Liz (30) je glumica i producentkinja i glumila je u filmovima "Pray for Rain", "Ride Along", "Ilisten".

Džejson ju je zaprosio na plaži uz zalazak sunca i Liz nije znala da će doći do toga: "Nisam pretpostavila da će doći do toga. Preplavile su me emocije i osjećanja, za koje nisam ni znala da ih imam", rekla je za "Pipl".

Takođe, producentkinja i glumica je naglasila da joj je vjerenik "velika podrška u životu i da se njihov odnos stalno razvija".

Vjenčanje ja planirano za ovu jesen, ali još nema zvaničnih potvrda.

