Smjela izdanja Gven Stefani izazvala opštu euforiju (VIDEO)

Pjevačica i uspješna preduzetnica Gven Stefani (53) pojavila se na CMT 2023 Music nagradama u Teksasu i izazvala opštu euforiju.

Naime, zvijezda koja ima hitove What You Waiting For? i Rich Girl se za sam dolazak opredjelila za košulju, sako i kravatu, kao i za mini-suknju. Ipak, posebnu pažnju su privukle čizme koje su unijele čistu zabavu u cijeli autfit. Društvo joj je pravio suprug Blejk Šelton.

Što se tiče scenskog nastupa, koji je ocjenjen kao veoma energičan, pjevačica ni tu nije zakazala. Obukla je neobičnu bijelu haljinu sa tufnama i mašnom.

Na Tviteru nisu izostali komentari, te su mnogi hvalili nastup, ali i cjelokupan izgled ocjenivši je kao pravu modnu ikonu koja se ne plaši da eksperimentiše, prenosi Super žena.