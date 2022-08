Snimak Bila Gejtsa kako pleše 1995. godine hit na društvenim mrežama

Urnebesan snimak Bila Gejtsa kako nespretno pleše na predstavljanju Windowsa 95 ponovo se pojavio na društvenim mrežama i postao jako popularan izazvavši niz komentara na račun pokreta milijardera.

Prezentacija se održala 24. augusta 1995. i jasno je da su ljudi koji su kreirali operativni sistem Microsoft računara bili uzbuđeni i spremni za zabavu.

Na snimcima s događaja, Gejts i društvo mogu se vidjeti kako kruže u gotovo identičnim polo majicama utrpanim u hlače.

Uz "Start Me Up" The Rolling Stonesa suosnivač Microsofta se počinje nespretno meškoljiti i klatiti po pozornici.

Snimak s predstavljanja ponovno se pojavio na Redditu i Twitteru i prikupio gomilu komentara.

"Ovo su tipovi koji znaju da će od bogatih postati mega bogati", pisalo je u jednom.

"Iznenađen sam sa svim tim novcem da nisu uspjeli ukloniti postojanje ove tragedije", kazao je drugi o snimku te poručio: "Plešu poput robota s lošom vještačkom inteligencijom".

Gejtsova karijera je nakon ovoga sve više jačala i on je već dugo jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.

Međutim, nedavno je otkrio da namjerava izgubiti svoje mjesto na Forbesovoj listi svjetskih milijardera dok je još živ, nakon što je pokrenuo plan donacije svog bogatstva.