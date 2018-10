Snimali scene seksa, a mrze se

Za glumce je sigurno teško snimati seks scene. Moraju biti potpuno goli na setu ispred 'stranaca' i pretvarati se da imaju intimni odnos s kolegama. Iako je to potpuno simulirano većinu vremena, ipak se moraju ljubiti i dirati s nekim s kim inače ne bi. Postoje glumci koji se u stvarnom životu ne podnose, a na setu su morali glumiti ljubavni par.

U popularnom filmu 'Devet i pol nedjelja' glavne uloge su imali Kim Besindžer (64) i Miki Rurk (66). Kim je za New York Times rekla da ju je snimanje erotskih scena udaljilo od kolege Mikija.

Reditelj Adrian Lejn (77) i Rurk su ju mučili na setu. Isključili su je iz rasprava i fizički su joj štetili kako bi bila emocionalno poremećena kao i njen lik u filmu.

Na setu filma 'Kramer protiv Kramera', lik Dastina Hofmana (81) ošamario je lik Meril Strip (69).

“Sigurna sam da sam nenamjerno povrijedila ljude u fizičkim scenama, ali postoji određeni postotak praštanja u tome. Međutim, ovo je bio moj prvi film i Miki me samo ošamario. To se vidi u filmu i prešlo je sve granice”, rekla je Strip.

Kada se snimao 'Istrebljivač', Harison Ford (76) je već iza sebe imao dvije uspješne franšize, a Šin Yang (58) je snimala tek svoj treći film. Međutim, iako je ona bila na početku karijere, Harison je nije podržavao kako je ona mislila da hoće.

“Kada si u svojim dvadesetima, nadaš se da će 'vodeći' čovjek reći 'Sve je ok, radiš sve dobro', ali Hrrison nije bio naročito velikodušan”, rekla je Šin. Njihovu ljubavnu scenu su na setu nazvali 'scena mržnje'.

Iako su Anđelina Džoli (43) i Džoni Dep (55) vrhunski glumci, u filmu 'Turist' iz 2010. nisu imali nimalo hemije i to se primijetilo na ekranu. Kako su tabloidi u to vrijeme pisali, Anđelini je smetala Depova kosa i htjela je da je skrati, a on je to odbijao. Takođe, smetala su joj i njegova kasnonoćna zabavljanja.

U romantičnom filmu devedesetih 'Volim nevolje', glavne uloge su imali Džulija Roberts (50) i Nik Nolti (77) koji su jedno drugome išli na živce.

“Mrziće me što govorim ovo, ali čini se da Nik 'skreće s puta' samo kako bi otjerao ljude od sebe”, rekla je Džulija tada za New York Times. Mjesecima kasnije, LA Times je otkrio kako su se Džulija i Nik često svađali na setovima.

O Dakoti Džonson (29) i Džejmiju Dornanu (36) u 'Pedeset nijansi sive' postoje razne priče. Dok neki kažu da postoje dokazi da se ovaj ljubavni par nimalo ne slaže na setu, redateljka filma Sam Tejlor-Džonson (51) kaže kako je to 'samo film i posao' te da se Dakota i Džejmi slažu sasvim u redu.

Kad je film 'Sliver' ugledao svjetlo dana, s njim su se odmah pojavile priče da se Vilijam Beldvin (55) našalio s ekipom i rekao da Šeron Stoun (60) ima 'tanke usne i ok zadah'. Navodno se Šeron 'zainatila' i u ljubavnoj sceni ugrizla Boldvina za jezik toliko jako da nije moga neko vrijeme pričati.

Debra Vinger (63) je nakon snimanja 'Oficira i džentlmena' iskreno ispričala doživljaje. Svog ljubavnog partnera Ričarda Gira (69) nazvala je 'zidom od cigli', a redatelja Tejlora Hekforda (72) životinjom.

“Nije mi žao što sam snimala film jer je izazvao dosta radosti u mnogim ljudima, ali je snimanje bilo podmuklo. Ne tražim mnogo kada snimam, ali trebam poštovanje koje tamo nisam dobila”, rekla je Debra.

U 'Neki to vole vruće', Toniju Kurtisu se nije sviđalo što mora ljubiti Merilin Monro.

“Ljubiti nju je bilo kao da ljubim Hitlera”, rekao je Toni. Navodno je ovaj par bio u vezi deset godina prije snimanja filma iako su oboje tada bili u braku s drugim osobama.

U filmu 'Prljavi ples', preminulog Patrika Svejzija su živcirale promjene raspoloženja i smijanje Dženifer Grej (58).

“Bila je naročito osjećajna, nekada se rasplakala ako ju je neko kritikoavo. Dešavalo se da je glupo raspoložena, prisiljavala nas je da radimo scene ispočetka zato jer bi se počela smijati”, objasnio je Patrik.

Tokom snimanja 'Romea i Julije', Kler Danes (39) je stekla utisak da je Leonardo Dikaprio (43) djetinjast i nisu joj se sviđale njegove šale, dok je on nju smatrao napetom.

U poznatoj ljubavnoj drami 'Bilježnica' odnos glavnih glumaca je bio toliko napet da je Rajan Gosling (37) htio udaljiti Rejčel Mekadams (39) sa seta.

“Želiš li je maknuti odavde i dovesti drugu glumicu koja će glumiti sa mnom? Ne mogu raditi s njom. Ne dobivam ništa od ovoga”, rekao je Rajan redatelju Niku Kasavetesu (59).

