Sofija Milošević će dva puta obući vjenčanicu, a evo kada se udaje za fudbalera

O njihovom venčanju se već dugo priča, a sada je otkriveno i kada će se desiti taj čudesan dan.

Sofija Milošević i Luka Jović uskoro će izgovoriti jedno drugome sudbonosno "da", i to ne jednom već dva puta.

Lijepa manekenka i fudbaler, koji već imaju dvoje djece, sljedeće godine će napraviti vjenčanje u Beogradu i u Italiji, na jezeru Komo.

Buduća mlada je priznala da ima tremu, kao i da želi da im to bude dan za pamćenje koji će im uljepšati porodica i bliski prijatelji.

"Plaši me. Mislim, plaši me u tom smislu da imam neku pozitivnu tremu. Videćemo. Nadam se da će sve biti onako kako smo zamislili. Mislim da je to dan kada želimo da okupimo prijatelje koji su nam najbliži i da imamo jedan nezaboravan dan ili dva, i da je to nešto što ćemo svi zauvek pamtiti. Eto, više to nego da li će sve biti na mestu...", rekla je.

"Jednostavno, mislim da je to nešto što bi trebalo da bude kao neki lep, poseban momenat koji ćemo svi da pamtimo. To je nešto što tek sledi, tako da, držite mi palčeve da sve ispadne kako treba. Iskreno, više bih se zabrinula da sam se udala trudna, jer mi je stvarno bilo važno da mi deca prisustvuju venčanju. Prelepo mi je što Aleksej sada sve razume i što će razumeti sve što se dešava oko njega, tako da mislim da bih se više zabrinula da je bila ta situacija, nego ovo. Za ovo nisam zabrinuta nimalo", poručila je Sofija Milošević za TV Prva, u emisiji "Ekskluziv".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.