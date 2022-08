Sofija Milošević otkrila kako je uspjela da smrša

Manekenka Sofija Milošević pričala je kako se za vrijeme trudnoće ugojila 10 kilograma i da ju je poslije porođaja izluđivao višak oko stomaka, pa se odrekla brze hrane i počela da vježba u teretani i trči.

Atraktivnoj manekenki, koja je krajem marta ove godine sa fudbalerom Real Madrida Lukom Jovićem dobila drugog sina Teodora, ne dopada se kako njeno tijelo izgleda u ogledalu, iako joj mnogi zavide na njemu! Zbog toga je krenula na dijetu i do sada smršala sedam kilograma.

"Tokom trudnoće sa Teodorom nisam imala problem sa mučninama i zbog toga sam jela po ceo dan. Bila sam nezaustavljiva! Ugojila sam se čak 10 kilograma. Nakon porođaja sam imala 65 kilograma i izluđivao me je višak oko stomaka. Imala sam utisak da, gde god pođem, moj stomak ide ispred mene. To me je baš nerviralo", priča Sofija i dodaje da je sada okrenula drugi list.

Sofija kaže da je u namjeri da steše liniju promijenila ishranu.

"Izbacila sam proste šećere, koji se nalaze u slatkišima, a ugljene hidrate sam smanjila, ali ih i dalje konzumiram. Najveći uspeh je to što sam se odvikla od brze hrane, koju sam jela tokom cele trudnoće. Sada uglavnom doručkujem ovsenu kašu sa kikiriki puterom i svežim voćem ili jaja sa avokadom i hlebom. Za ručak biram ribu ili meso sa povrćem i salatom, a slično jedem i za večeru. Doduše, moram da budem iskrena, nekad se opustim pa pojedem picu ili pastu", otkriva Sofija.

Pored dijete, za topljenje kilograma ključni su i naporni treninzi.

"Volim da kombinujem razne vrste vežbi. Nekad idem u teretanu i dižem tegove, a nekad na otvorenom radim vežbe izdržljivosti, trčim, penjem se uz stepenice... Vratila sam se čak i boksu. Pored toga što taj sport sagoreva mnogo kalorija, pomaže mi da se rešim stresa i negativne energije", kaže manekenka.

(Telegraf)