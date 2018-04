Sofija Milošević priznala: Zlostavljali su me u školi!

Danas je jedna od najuspešnijih srpskih manekenki, ali put do uspjeha nije bio lak. Sofija Milošević odlučila je da javno progovori o svemu što je preživjela u detinjstvu.

Tokom odrastanja u Beogradu, najuspješnija srpska manekenka u svijetu Sofija Milošević prošla je kroz teško detinjstvo jer je trpela vršnjačko zlostavljanje, piše Blic.rs.

Ni dvadeset godina kasnije nije zaboravila trenutke kada je na velikom odmoru i za vrijeme časova slušala dobacivanja svojih vršnjaka.

"Da, mene su stalno u školi zlostavljali zbog toga što sam bila drugačija. Bile su brojne uvrede na račun toga što sam mršava i pevali su mi pesmice o tome. Zato sam morala da budem štreber, jer ni na jedan drugi način nisam mogla da privučem pažnju. To je jako loša stvar. Meni je to bila trauma u prvom trenutku, a potom sam shvatila da je to iskustvo i da tako mogu da naučim kako sebe da branim i budem jača. Svako je drugačiji i ne može svako da izađe sa tim", priznala je Sofija za Blic.rs i apelovala da se na ovaj problem obrati pažnja, jer kasnije ta djeca izrastu u nasilnike.