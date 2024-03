Sofija Rajović se razvela, kako se i udala

Prije nešto više od dvije godine svi mediji su prenijeli da se popularna glumica Sofija Rajović udala u tajnosti, za partnera čiji identitet nije željela da otkrije.

Rijetko je za medije govorila o njihovom skladnom braku ali je, izgleda, sada tome došao kraj. Potvrdila je da se razvela.

"Ja generalno takve stvari volim da čuvam za sebe. Nisam tip koji voli da kometariše dešavanja iz privatnog života, ali posto je došlo do toga, reći ću... Bilo je lep dok je trajalo. Razvojili su nam se putevi i to je to! Završilo se sve ljudski! Razišli smo se u miru i ne želim ništa više da kažem na tu temu", rekla je ona za Pink.rs.

Prelijepa glumica, zvijezda brojnih serija koje su je vinule u sam vrh srpskog glumišta, okončala je nedavno svoj brak, u tajnosti, kao što je svojevremeno napravila i vjenčanje.

"Venčali smo se na Kalemegdanskoj terasi. Bilo je bajkovito. Najbitnije je da smo se svi dobro proveli i da su energija i raspoloženje nas gostiju u svakom momentu bili na vrhuncu. Nismo se venčali u crkvi, to smo ostavili za neki drugi put jer nama nikada nije dosta razloga za slavlje. Oboje smo veselog duha i volimo da okupimo drage ljude uživamo s njima", govorila je tada Sofija.

