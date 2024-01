Sofija Šašić pokradena

Kćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić, dugo se bavi modelingom, a pored toga ima i svoj brend odjeće.

Kako je više puta isticala, prodaja ide odlično, ali je nedavno doživjela prevaru, koja se odrazila na njen posao.

Sofiju je prevarila osoba koju dugo poznaje, ali nije željela da otkrije njen identitet.

"Meni ova priča uopšte nije zanimljiva, ali verujem da će vama biti. Devojka koja mi je odradila sajt, znam je jako dugo, došla je do moje radnje na Novom Beogradu i rekla mi: 'Ja se bavim tim i tim, mogu da ti odradim sajt'. Ja rekoh: 'Naravno, možeš'. Verovala sam joj jer se poznajemo dugo. Ona je meni odradila sajt, kupila mi je domen koji je već bio nečiji. Taj domen je istekao već nakon par meseci i više nije bio u funkciji. Više nisam postojala na Guglu", započela je priču Šašićeva i dodala:

"Međutim, ona je tada nestala i nisam mogla više ni da je dobijem na telefon, niti bilo šta. Nisam htela da joj tražim novac, veliki novac, koji je ona meni tražila. Nisam htela da joj tražim to nazad, samo sam htela da mi pomogne da vratimo domen ili da napravimo novi sajt ili nešto, da ne odem u zaborav, ako to mogu tako da kažem", rekla je Sofija, međutim, do nje nije uspjela da dođe, prenosi Kurir.

"Naravno, nikada se nije javila. Promenila je broj telefona, nisam mogla više nikako da dođem do nje. Taj domen je nestao. Dugo sam pokušavala da to nekako popravim ili da dođem do nekog novog sajta, međutim, bila sam sprečena, od svega i svačega i napokon sam, nadam se u sigurnim rukama", ispričala je ona.

O kojoj svoti novca je riječ, nije htjela da otkrije, ali je istakla da je u pitanju "veliki novac".

