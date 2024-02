Sofija Vergara otkrila: Ubili su mi brata

Sofiju Vergaru gledaoci širom svijeta trenutno gledaju u ulozi zloglasne Kolumbijke Griselde Blanko (Blanco) u Netflixovoj seriji „Griselda“.

Glumica se prisjetila odrastanja u Kolumbiji i porodične tragedije. Njenog najstarijeg brata Rafaela ubio je narkokartel.

"Nažalost, u Kolumbiji su u to vrijeme pipci narkoprometa bili posvuda. Ne mogu vam reći da su svi bili dileri droge, jer to nije istina. Ali, naprimjer, ako ste arhitekta, ko je kupovao stanove? Ako imate autosalon, ko kupuje automobile? Narkosi. Znao si ko su narkosi. Sve je bilo dirnuto njima. Moj brat je bio drag dečko. Ali donio je pogrešnu odluku i, nažalost, platio za to. Svi smo to platili", rekla je Vergara.

Bratovo ubistvo zauvijek je promijenilo Sofijinu porodicu, prenosi Avaz.



