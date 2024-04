Sofija Vergara priznala da je u vezi sa hirurgom

Kolumbijska glumica Sofija Vergara konačno je potvrdila spekulacije javnosti i priznala da je u vezi sa zgodnim hirurgom Džastinom Salimanom.

Vijest da lijepa Kolumbijka ljubi zgodnog hirurga mjesecima kruži mrežama. Iako se glumica nikada javno nije oglašavala o tome, šira javnost je vrlo dobro znala da "gdje ima dima, tu ima i vatre".

Par je prethodno nekoliko puta slikan u javnosti, a Vergara je sada iskoristila priliku da svijetu dâ ono što traži i potvrdila da je u vezi sa Salimanom.

Priznanje je dala iz kreveta, odnosno, fotografiju iz kreveta je objavila u svojoj priči na Instagramu i njen dečko je u prvom planu.

Kako se vidi, Sofija je operisala nogu, a zgodni hirurg je preuzeo brigu o njenom zdravlju.

