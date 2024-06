Šok priča majke velike folk zvijezde: Udala se za muslimana, pa zavela sveštenika

Životna priča majke pjevačice Teodore Džehverović ostavlja bez teksta, uspjela je da preživi nezamislive stvari i vrati osmjeh na lice.

Gordana Džehverović, čija ćerka Teodora postaje sve veća muzička zvijezda, a nedavno je objavila i svoj drugi album, ima životnu priču poput scenarija za film. Mnogi se pitaju kako je, poslije svega što je doživjela, uspjela da sačuva zdrav razum i volju za životom. Naime, javnost je zainteresovala njena sudbina kada se pojavila u rijaliti programu, kako bi svojoj nasljednici skrenula pažnju na ponašanje, koja je tada bila u vezi sa Anđelom Rankovićem, nekadašnjnim manekenom i fitnes instruktorom. Britak jezik, odlučnost, čvrst karakter i istrajnost.

“Ja sam takva satkana. Imala sam veliko iskušenje kroz život, ali ta duhovitost i energija je nenormalna koju posedujem. Rekla sam da sve mogu da mi uzmu, ali to ne... Ceo život mi je bio turbulentan. Ne ispuštam tu energiju do zadnjeg daha svog života, srećna sam što su moja deca takva kakva su. Ne bih mogla da podnesem da Teodora doživi to sto sam ja”, rekla je majka Teodore Džehverović.

"Mama Džehva", kako su je gledaoci prozvali, rođena je 1963. godine, a odrasla je u mjestu Kačarevo, nadomak Pančeva, sa ocem Jordanom, majkom Dragom, te sestrama Marom i Slavicom.

Trauma koja joj je promijenila život

Upisala je Srednju medicinsku školu, žarko je željela da postane babica, ali spletom okolnosti, nije diplomirala u toj obrazovnoj ustanovi. Naime, kao nevina djevojka od 18 godina bila je silovana od strane komšije i to je zauvijek promijenilo njen život. O tome nerado govori i trudi se da zauvijek ostavi u prošlosti.

“To je bilo jedno od mojih najtraumatičnijih dešavanja u životu. Jednom mi se dogodilo”, dodala je Goca, a onda poslala poruku svim ženama.

“To je iskustvo koje ostane u vama, pogotovo što je meni bilo prvi put. Ja sam bila nevina tada. Ali morate da se trudite da to gledate sasvim drugačije. Ja nikada ne vraćam film na prošlost, živim za budućnost. Ne želim da se to negativno odrazi na moj život, to govorim i Teodori - da nikad ne gleda unazad”, osvrnula se na bolnu temu.

Potom je postala frizerku i bila je odlična u tom poslu. Međutim, 1999. godine postaje alergična na dlaku, kako je objašnjava, zbog ogromnog stresa, te je opet promijenila profesiju. Postala je vrsna krojačica, šila je i sjajne kostime Teodori, a onda je počela da konobariše i sada je omiljena među kolegama. Ponosno ističe da je nije sramota bilo šta da radi, samo da je pošteno.

Brak sa čovjekom druge vjere

Udala se za Seada Džehverovića koji je bio muslimanske vjeroispovijesti, a kako nikada nije imala dlake na jeziku, priznala je da su u nekom trenutku imali velikih problema u braku, zato što nisu iste vjere, te da je porodica njenog muža nije nikada nije prihvatila.

Takođe, svojevremno je otkrila da je sa mužem bila jako malo zajedno, jer je on stalno bio po terenima u inostranstvu, a potom je mnoge iznenadila kada je izgovorila da njihov brak nikada nije bio puno strasti i velike ljubavi.

“Sada smo kao brat i sestra. Imao poštovanje, jedan odnos, nikada to nije bila strasna ljubav i on je toga svestan. Desilo mi se u mladosti da sam volela nekog dečka, dugo nisam mogla da prebolim neke stvari i eto tako...Žao mi je što sam nekada bila tako stroga prema deci. Sama sam čuvala decu, muž je bio u Rusiji..."

Par je 1986. godine dobio sina kome su dali ime Semir. Tokom rata, Gordana je sinu promijenila ime u Sava kako bi ga zaštitila od zadirkivanja druge djece. I o njenom nasljedniku se mnogo pisalo u medijima kada je stupio u vezu sa 15 godina mlađom Adrianom Kadar, posebno je bio u fokusu javnosti jer je radio kao profesor francuskog u njenoj školi, gdje su se prvi put i sreli.

Ali, pokazali su da je njihova ljubav jača od svih osuda i prepreka, te danas uživaju u skladnom braku, a postali su i roditelji djevojčice, kojoj su dali ima Dorotea.

Sead i Goca su 1997. godine dobili i ćerku Teodoru, koju smatraju darom od Boga, jer su se za drugo dijete borili čak 12 godina. A danas su posebno ponosni na svoju mezimicu.

Otkako je stekla prepoznatljivost, krenulo se sa spekulacijama o prirodi njenog odnosa sa Seadom.

Mediji su čak objavili da se par razveo 2007. godine, međutim, „mama Džehva“ je to demantovala. Ipak, priznala je da su neko vrijeme bili razdvojeni i da je u međuvremenu bila u vezi sa sveštenikom.

“Pojavio se neko, ali nisam smela da se upustim u tu priču. Bio je sveštenik, a moj temperament se nije uklapao u tu hijerarhiju... Veza je trajala par godina”, otkrila je jednom prilikom.

Zamršeni odnosi sa sestrama

Nakon smrti majke, o kojoj je brinula čitavu deceniju, od najbližih je doživjela neočekivane stvari, te je završila kao podstanar u Pančevu.

Goca kaže da su je sestre mnogo povrijedile kada su krenule u nemilosrdnu borbu za nasljedstvo. Sudski sporovi su trajali godinama, a okončali su se tek 2022. Gordana je na kraju dobila kuću koju joj je, kako tvrdi, otac obećao dok je bio živ. Naime, isplatila je sestrama određenu sumu novca da bi dom u kom su odrasli pripao njoj.

“Kad smo izašli iz kuće iz Kačareva, kad su moje sestre htele da me pošalju u Kovin u ludnicu, rekla sam im: "Evo vam ga na"! Otišli smo na stan u Pančevu, nije nam bilo lako. Moje dve sestre i dva zeta su u više navrata hteli da moju majku proglase neuračunljivom. Mama je bila nepokretna, ali je bila svesna. Pakao je bio sve vreme, dok je bila živa i do kraja suđenja. Htela je da ostavi kuću meni, ali su osporavali, tužila je svoje ćerke i tu nastaje pakao. Moja sestra je prepisala sve mužu kako bi bio okidač naše porodične tragedije, bio je mozak tih operacija kako će da se tuži, šta će da mi se radi, kako da mene uništi”, iskrena je bila Goca.

Surovu istina o njenim porodičnim odnosima mnoge je skamenila.

"Kaže - dabogda nikad nemala! Ja sam rekla - barem kuću mi ostavite, da imam krov nad glavom". I mislim da je to ključan trenutak. I onda sam ja rekla, znate šta sve možete da mi uzmete, i kuću i zemlju i sve, ali moju unutrašnju lepotu nećete moći nikada da mi uzmete. I evo ti vidiše danas, mislim da sam nagrađena od Boga!" objasnila je Džehva u emisiji na HypeTV-u.

Goca smatra da se njene sestre danas kaju, a na pitanje da li bi im ikada oprostila, bila je izričita.

“Nema šanse. Hrišćanski je oprostiti, ja sam oprostila, ali nikada ne bih sela više s njima. Bolno je, uplele su i moju decu. Roditelji ti rode nekad neprijatelje. Sada kada je završeno mislim da ih savest peče kad shvate šta su uradile. Mrzele su me, samo su smišljale, to je bilo suđenje za suđenjem, nije normalno šta su sve radile. Rana je zacenila, ali ožiljak je ostao”, izjavila je Gordana u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji, prenosi Stil.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.