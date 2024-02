Šokantan potez Dejna Vajta: Nakon 30 sekundi napustio podcast (VIDEO)

Predsjednik UFC Dejna Vajt napustio je podcast komičara Hauija Mandela nakon samo 30 sekundi i tako je ostavio sve gledaoce u šoku.

Vajt je nakon predstavljanja voditelja izjavio kako mu je dosta podcasta, ustao i naprasno otišao.

"Ne mogu vam dovoljno zahvaliti što ste ovdje... Vi niste samo nevjerovatan poslovni čovjek, vi ste inspiracija, vi ste filozof, ljubomoran sam na način na koji poslujete, na način na koji vodite posao i vaša prijateljstva i medije. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti što ste ovdje", kazao je voditelj, nakon čega je Vajt šokirao sve.

Dana White walked off Howie Mandel’s podcast in the first 30 seconds pic.twitter.com/JvQKDZKlZj