Šokantni detalji iz biografije Elizabet Tejlor

Objavljena je biografija Elizabet Tejlor "Elizabeth Taylor: The Grit And Glamour Of An Icon", a autorka Kejt Anderson Brauer je razgovarala sa prijateljima i porodicom glumice, koji su joj dali na uvid pisma i dnevnike filmske dive.

U biografiji se detaljno govori o njenoj borbi sa zloupotrebom lijekova i alkoholizmom, a o tome je progovorio, između ostalih, i sin glumice Kristofer Vajlding.

"Pitala me mogu li da dođem u njenu spavaću sobu da joj pomognem. Već je bila prilično pod uticajem nečega, pokazala mi je na mesto na bedru i pitala bih li joj dao injekciju. Suočavanje sa tim scenarijem isisalo je sav vazduh iz mene i rekao sam joj da mi je žao, ali da ne mogu da joj pomognem u tome", rekao je njen sin Kristofer Vajlding, kojeg je glumica dobila sa drugim suprugom, glumcem Majklom Vajldingom.

Kako njen sin otkriva, Elizabet je koristila narkotike, a čak ni rehabilitacije nisu urodile plodom, pa zavisnosti nikad nije pobijedila.

Kristofer Vajlding je naglasio da je Elizabet Tejlor uz lijekove uvijek koristila alkohol.

"Odlazila bi u krevet omamljena, nesposobna da hoda pravo, govorila je glasom djeteta", priznao je, prenosi B92.