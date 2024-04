Šokiran Boban Zdravković

Boban Zdravković našao se bez njegovog znanja u jednom zanimljivom filmu, a kada je vidio o čemu je riječ nije mogao da vjeruje.

Naime, on je za tu ekranizaciju pročitao u novinama i odlučio da ode u bioskop kako bi vidio o čemu se radi.

"Najinteresantnije je to što ja nisam znao da takva stvar postoji pa sam čitao to u nekom našem listu uz kafu. Tamo je pisalo da me ima u filmu, a ja odem u bioskop i pogledam. Sva sreća što sam seo u zadnji red. Mislio sam da ću se pojaviti minut, dva, ali sam shvatio da sam ja glavni lik", rekao je Boban i objasnio kako je izgledala kada ga je jedna devojčica prepoznala.

"Na kraju je jedna mala klinka uperila prst na mene i rekla "To je on". Ali sve to treba shvatiti kao šalu i to je to", zaključio je Zdravković u emisiji "Ami G show", prenosi Kurir.

