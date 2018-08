Šon Pen u vezi sa 32 godine mlađom djevojkom

Slavni glumac dočekuje svoj rođendan na omiljenom havajskom ostrvu Oahu u društvu djevojke Lejle Džordž.

Iako danas puni 58 godina, to Šona Pena nije sprečilo da se zaljubi u 32 godine mlađu Lejlu, takođe glumicu, piše “The Sun”.

Par je uhvaćen kako uživa na plaži na ostrvu Oahu. Dok se oskarovac šetao i ponosno pokazivao mišiće, njegova djevojka uživala je na suncu i nije obraćala pažnju na fotografe.

Iako su zajedno već dvije godine, rijetko su viđeni u javnosti, a tek povremeno ih paparaci uhvate u privatnim trenucima.

Lejla Džordž je, kao i Šon Pen, zaljubljena u glumu, što je naslijedila od svojih roditelja - glumca Vinsenta D'Onofria (58) i glumice Grete Skaki (57) koji su istih godina kao i izabranik njihove kćerke.

Sean Penn, the most needlessly-jacked star in Hollywood. pic.twitter.com/lfdhlQtC1H