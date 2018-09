Soul diva nije ostavila testament

Areta Frenklin, koja je nedavno preminula u 76. godini, nije ostavila testament, a bogatstvo koje se procjenjuje na oko 80 miliona dolara trebalo bi da podijele četvorica njenih sinova.

To piše Asošiejted pres i navodi da ju je advokat ubjeđivao da to uradi prije smrti, ali da ona jednostavno to nije učinila. Bogatstvo bi trebalo da podijele sinovi - Klarens, Edvard, Kekalf i Ted.

Iako nije ostavila testament, kraljica soula je zato ostavila čitavu listu stvari koje treba uraditi i predati Poreskoj službi, advokatima, ali i članovima porodice, kako bi se procijenilo njeno bogatstvo, na osnovu čega bi moglo da se podijeli nasljednicima. Za ovaj proces trebaće, procjenjuje se, godine.

"Nikad mi nije rekla da neće to da uradi. Čini se da samo nije stigla, odnosno nije imala vremena za to", rekao je njen advokat Don Vilson, prenosi "Thehollywoodunlocked.com".

Zbog toga će, prema zakonu u Mičigenu, svi njeni sinovi dobiti jednake dijelove svega što je posjedovala. Međutim, mnogi strahuju da podela njene imovine neće baš proći glatko. Nije u pitanju samo podjela novca, već i nekretnina, ali i prava nad pjesmama koje je napisala.

Naime, već na sahrani su se njenim sinovima javili ljudi koji su počeli da im nude "svoju pomoć i usluge". Zbog toga se njima obratio jedan od Aretinih dugogodišnjih prijatelja, koji im je poručio da se sjete ko je od prijatelja i članova porodice bio uz njih posljednjih godina.

(NN/b92.net)