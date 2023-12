Španska princeza uslikana kako ide da služi vojni rok (FOTO)

Španska princeza Leonor stigla je na Pirineje gdje će u narednom periodu pohađati vojnu obuku.

Fotografi su buduću kraljicu Španije fotografisali na skijaškoj stazi sa drugim kadetima. Ona je svoju prvu godinu vojne obuke započela u avgustu prošle godine.

"Kao i u svim parlamentarnim monarhijama, prestolonaslednik mora da ima vojnu karijeru. U dogledno vrijeme, žena će biti glavnokomandujuća oružanim snagama. U posljednjih nekoliko godina ulažemo velike napore da uključimo žene u oružane snage", izjavila je ranije minstarka odbrane Margarita Robles.

Leonor je u oktobru položila zakletvu i tako stekla osnovni uslov da postane kraljica Španije. U punoj sali Kongresa Španije, na polaganju zakletve, bili su prisutni brojni zvaničnici, uključujući i premijera države Pedra Sančeza. Prema pisanju El Paisa, na događaju je bilo prisutno 585 zvanica, prenosi b92.

"Kunem se da ću vjerno izvršavati svoje dužnosti, čuvati i osigurati da se Ustav i zakoni poštuju kao i da se poštuju prava građana i autonomnih zajednica te lojalnost kralju", izgovorila je princeza prilikom polaganja zakletve.

