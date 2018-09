Spejsi i Sigal neće biti optuženi za seksualno zlostavljanje

Tužilac u Los Anđelesu rekao je u utorak da neće podignuti optužnicu za seksualni napad protiv glumca Kevina Spejsija, zbog zastarjelosti slučaja.

Spejsi je bio prijavljen zbog nasrtaja na kolegu 1992. godine.

Kancelarija oblasnog tužioca u Los Anđelesu takođe je saopštia da je odbacila prijave protiv drugog glumca, Stivena Sigala, zbog navoda da je napao tinejdžerku 1993. godine, iz istog razloga - zastarelosti. Sigal je odbacio optužbe.

Spejsi se suočava i sa drugim prijavama zbog seksualnog nasrtaja, a pod istragom je i zbog navodne obljube u Londonu.

Oskarovac i zvezda filmova poput Američka lepota otpušten je iz televizijske serije House of Cards ranije ove godine, a njegovo pojavljivanje u All the Money in the World ​izbrisano je promenom u scenariju.

Spejsi se izvinio prošle godine zbog pokušaja da obljubi glumicu tinejdžerku 1986.