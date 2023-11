Srpkinja udata za bogatog Kazahstanca se kupa u milionima

Influenserka Milica Polskaja svojim intrigantnim privatnim životom ne ostavlja ravnodušnim pratioce na svim društvenim mrežama.

Danas je udata za Kazahstanca i sa njim ima četvoro djece Filipa, Gošu, Lava i Sofiju.

Njen život iz snova se vrtoglavo mijenja kada iz Srbije odlazi za Dubai da radi kao hostesa. Ona je jednom prilikom u ispovijesti za "Blic" otkrila detalje svog života.

"Studirala sam državni Pravni fakultet dve godine. Na početku sam bila na budžetu, dok sam u trećoj morala da pređem na samofinansiranje. Rešila sam da zaradim novac sama za školovanje i tako sam krenula u Dubai. Prvi put sam otišla na letovanje, a kasnije i da radim. Potpisala sam ugovor preko mejla, imala onlajn intervju preko Skajpa i dobila posao hostese. Kartu i smeštaj mi je na početku obezbedila kompanija.

Kasnije sam unapređena i prešlam sam da radim kao PR jednog poznatog kluba", započela je tada razgovor Polskaja za "Blic".

Onda je otkrila kako je došlo do famoznog susreta sa suprugom Kazahstancem kojeg ne želi da otkriva u javnosti.

"Upoznali smo se u jednom noćnom klubu. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim, jer je dva sata pre toga njegov prijatelj prišao da se fotografiše sa mnom. Njegov drug je ogroman i debeo i pred kraj on moj sadašnji muž pošalje svoju drugaricu da se upozna sa mnom, znači prvo se fotografisao drug, a onda šalje drugaricu. Drugo veče sam ga opet srela u istom klubu. Držao je dve čaše sa šampanjcem i nasmejao se. Ostala sam malo i kratko sa njima, jer je bio prelep. Taman ten, beli zubi, plave oči, sve je to imao. Dala sam mu posle sat vremena svoj broj telefona i malo smo se izigrali. On me je zvao sutradan na sastanak, da bi mi nakon toga otkrio da je rekao svom drugu 'ona će meni da rodi sina'", ispričala je ona, a ostatak je po svemu sudeći istorija.

Kako ističe kod njega ju je najviše osvojio osmjeh i prelijepe plave oči.

Iako se spekuliše da je on milijarder, Milica tvrdi suprotno.

"U tome nema istine da je milijarder. Biznismen je, ima svoju fabriku i to je sve što želim o tome da kažem. Želim da zadržim našu privatnost", istakla je influenserka koja je ugradila silikone u grudi, smanjila nos i usne popunila hijaluronom.

