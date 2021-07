Srpska influenserka zasjenila holivudske dive u Kanu

Crveni tepih na Kanskom festivalu ni ove godine nije razočarao, a pored brojnih holivudskih diva koje su mamile uzdahe u Kanu, srpska influenserka Tamara Kalinić uspjela je da ih baci u sjenku svojom skupocenom perjanom haljinom.

Ovaj glamurozni festival tradicionalno okuplja najpoznatije i najtraženije glumce svijeta, a svoje mjesto u ovom francuskom gradu obavezno pronađu i brojne manekenke, voditeljke, pjevačice i influenserke – među kojima je ove godine bila i Tamara Kalinić, koja se inače našla na Tajmsovoj listi sto najuticajnijih influenserki na svijetu 2019. godine.

Influenserka se odlučila za jednostavnu perjanu haljinu koja je oduševila prisutne na crvenom tepihu. Svedena šminka i par skupocenih minđuša bile su dovoljne da zaokruže cijeli stajling na najbolji mogući način, piše Nova.rs.

"Kada sam počela da se bavim ovim poslom, roditelji mi nisu pomagali finansijski. Kada sam prvi put otvorila blog, uložila sam svega 10 dolara i kupila domen sajta. Sestra je kupila kameru i slikala me. To je sve što ti je potrebno za ovaj posao. U to vreme sam radila kao farmaceut i trošila celu svoju platu na avio-karte i putovanja na modne revije. Obično sam spavala kod drugarice na putovanjima i radila dan i noć dok nisam na kraju mogla da dam otkaz i posvetim se potpuno blogovanju", napisala je svojevremeno Tamara na svom Instagramu.