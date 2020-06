Srpska starleta uhapšena u Berlinu: Tužiću državu Njemačku

Mediji u Srbiji pišu da je starleta Maja Stevović bila uhapšena u Berlinu sa 35 kesica droge kristal meta, a lisice su joj navodno prije desetak dana stavljene u okviru velike akcije njemačke policije, kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih grupa za proizvodnju i preprodaju ove droge u toj državi.

Maja je navodno u noći između 10. i 11. juna uhapšena zajedno sa svojim dečkom S. M, za koga se sumnja da je bio dio ove bande, na čijem je čelu njemački državljanin (39) porijeklom iz Iraka, navodi "Blic".

"Policija je oduzela ukupno 10 kilograma opasne droge kristal met, a radi se o najvećoj zapljeni ovog narkotika na području Berlina. Vrijednost oduzete droge procijenjena je na milion evra", naveli su iz njemačke policije.

Istraga o ovoj kriminalnoj grupi počela je još u januaru 2019, a činilo ju je osam osoba različitih nacionalnosti starosti od 21 do 52 godine.

"Banda je posjedovala nekoliko laboratorija za proizvodnju i preradu amfetamina i metamfetamina u velikim količinama. Pored proizvodnje, organizovali su i mrežu preprodavaca tih narkotika, ali i marihuane", prenose mediji iz Berlina i dodaju da je organizator i finansijer kriminalne grupe njemački državljanin, rodom iz Iraka, koji je u Njemačkoj već robijao osam i po godina zbog trgovine narkoticima, a u aprilu je pušten na uslovnu slobodu.

"Policija je prilikom praćenja grupe, 28. maja, primijetila da njeni članovi u jednom auto-servisu pakuju narkotike u BMW. Nakon toga, auto je presretnut i članovi su uhapšeni prilikom primopredaje. Nakon toga je izvršen pretres auto-servisa, kao i stanova koje su osumnjičeni koristili. Osim 10 kilograma kristal meta, zaplijenjena je i marihuana, desetine hiljada evra u kešu, oružje i municija", saopštili su iz policije i naglasili da je među uhapšenima i jedna žena, za koju se sumnja da je bila kurir.

Kako navodi srpski sajt "Kurir", pozivajući se na izvor upoznat sa slučajemm, uhapšena žena zapravo starleta Maja Stevović. Ona je za pomenuti list potvrdila da je bila privođena, ali da je, kako je objasnila, poslije dva dana puštena.

"Tačno je. Bila sam zatečena kada je dvadeset uniformisanih lica upalo u stan i tražilo da ga pretrese. Zaplenili su mi telefone, ključeve od kola i mnogo privatnih stvari, mojih, ali i od mog dečka", kaže Maja.

"Posle privođenja u policijsku stanicu rekli su mi da će da me drže od godinu i po dana do tri godine, međutim, posle dva dana su me pustili. Odmah sam se spakovala i vratila se u Beograd", dodala je ona.

Stevovićeva tvrdi da joj je sve namješteno.

"Imam odličnog advokata koji će dokazati da je moj dečko nevin, a ja ću tužiti državu Njemačku za nanošenje duševnog bola", dodala je.