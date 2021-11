Srpska voditeljka trudna u 47. godini

Voditeljka i urednica niza zabavnih emisija Slađana Slavković saopštila je da čeka dijete u 47. godini.

Ona je na na svom Instagram profilu podijelila fotografiju i pokazala kako izgleda u devetom mjesecu trudnoće a u opisu je otkrila i pol djeteta.

"Mama i sin, devet meseci trudnoće", napisala je Slavkovićeva.

Telegraf je pozvao Slađu kako bi saznali detalje vezane za blagosloveno stanje:

"Nekada sam bila zagovornik teorije 'nikada se neću udati i papir ništa ne znači' ali kao i mnogo puta ranije, život me je demantovao. Naravno da sam se udala čim sam shvatila da želim porodicu. Novi član stiže jako brzo i svi se raduijemo", izjavila je Slađa.

Slavkovićeva je jednom prilikom izjavila da ime svog partnera neće otkrivati nikada jer, kako je tada, istakla, to je promjenljiva kategorija:

"Srećna sam u ljubavi, ali to je sve što ću vam reći. Kao mlada novinarka u jednom intervjuu pomenula sam svog tadašnjeg dugogodišnjeg momka, a kasnije, kada smo raskinuli, svi su me i dalje pitali za njega. To me je naučilo da, kao što kaže jedna moja prijateljica, sve što u životu može da se promeni ne treba spominjati u medijima", objašnjava Slavkovićeva, koja tvrdi da je veliki protivnik braka.

Slađa je karijeru počela na "BK" televiziji, a potom nastavila na "Prvoj" gdje je najprije napravila programsku šemu za emisije "Exkluziv" i "Exploziv".

Nakon toga vodila je emisiju "150 minuta", a potom i "Osvrt" sa kolegom Marko Ivasom.