Srpski pjevač priveden nakon bjekstva iz kovid bolnice

Pjevač Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećva, nađen je od strane policije tri dana nakon bjekstva iz privremene kovid bolnice "Arena" i vraćen u istu.

O slučaju njegovog bjekstva obaviješteno je i tužilaštvo, koje će najvjerovatnije pokrenuti krivični postupak, a na teret mu se stvalja krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, piše Kurir.

"Obradović je danas pronađen i priveden, smešten je ponovo u privremenu kovid bolnicu 'Arena' i o slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Osumnjičen je da je počinio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima", rekao je izvor upoznat sa slučajem za pomenuti medij.

Podsjetimo, pjevač koji se liječi od korona virusa, napustio je prije tri dana samovoljno kovid bolnicu "Arena", a policija je navodno odmah krenula u potragu za njim.

Kako se oko njegovog napuštanja bolnice podigla ogromna prašina, Miki je odlučio da se obratio javnosti, a u svojoj objavio je ispričao kako se prilikom napuštanja privremene bolnice uredno pozdravio sa svima.

"Otpušten sam juče sa Infektivne klinike na kućno lečenje uz određenu terapiju. Na moje insistiranje da svratim do Arene da uradim još neki test preventive radi doktor mi je rekao: 'Što se nas tiče ti si za nas izlečen, dobio si određenu oralnu terapiju, a ti radi kako misliš da treba.' Otišao sam do Arene gde sam uredno primljen i uz konsultaciju sa lekarima Arene shvatam da se na meni ništa neće raditi dok ne bude jutarnje vizite, a možda ni tada zbog velike gužve. U Areni su predivni uslovi i kompletan prihvat iako zaraženih bolesnika je fenomenalan. Moram da istaknem nešto što je na moja pluća jako loše u tom trenutku uticalo. To je prašina iz vojničkih ćebadi i kreveta, a ja sam jako alergican na prašinu! Počeo sam teško da dišem i nos mi se zatvorio", pisalo je u Mikijevoj objavi.