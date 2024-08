Srpskog glumca djevojka prevarila sa najboljim drugom: "Video sam snimak iz toaleta"

Srpski glumac Rade Ćosić progovorio je o svojim nekadašnjim ljubavnim problemima, zbog kojih je posjećivao psihijatra.

Kako je ispričao u jednoj emisiji, njega je djevojka svojevremeno prevarila sa njegovim najboljim drugom, što mu je jako teško palo.

"Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u wc-u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, al nije bitno ni to", rekao je Rade, pa nastavio:

"Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini je važno da je raskinula. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, šta je on?", upitao se glumac kroz osmijeh.

(b92)

