Srpsku manekenku dečko zvjerski pretukao

Tanju Dukić, koja radi kao fotomodel u Istanbulu, zvjerski je pretukao turski državljanin s kojim je posljednje dvije godine bila u emotivnoj vezi i živjela u istom stanu.

Tanju je nasilnik unakazio u njihovom zajedničkom stanu u naselju Ortakoj u Istanbulu, a motiv je navodno bila njegova patološka ljubomora, javljaju mediji u Srbiji.

Turski mediji su objavili fotografije povrijeđene manekenke, koja od zvjerskog zlostavljanja ima brojne modrice i podlive po glavi i čitavom tijelu. Ona je sama prijavila nasilnika policiji, a tamošnjim medijima je objasnila da su njih dvoje u emotivnoj vezi posljednje dvije godine, kao i da žive zajedno.

"Pretučena sam 2. juna, nakon svađe koja je izbila oko 20 sati. Dečko me sačekao automobilom nakon jednog snimanja, a čim sam ušla u auto, počela je svađa izazvana njegovom ljubomorom. Po dolasku u stan rasprava se nastavila, da bi ubrzo kulminirala kada je počeo zvjerski da me udara pesnicama i da me šutira. Molila sam ga da prestane, ali on se nije osvrtao, već me je udarao gdje god je stigao", ispričala je lokalnim medijima napadnuta manekenka.

Ona je dodala i da se nad njom iživljavao četiri sata, da ju je krvnički udario u glavu, te da se potom onesvijestila. Istakla je da se nasilnik nije zaustavio samo na nekoliko udaraca, već da je nastavio zlostavljati i udarati je nogama i pesnicama.

"Nakon toga me je, povrijeđenu i prekrivenu modricama i podlivima, odvukao u sobu i zaključao. Trpjela sam bolove, bila gladna i žedna. Prijetio mi je da će me izbosti i unakaziti nožem budem li pokušala izaći. Tek sljedećeg jutra oko 10 sati mi je otvorio vrata, nakon čega sam ja uspjela pobjeći iz stana i prijaviti ga policiji", ispričala je Tanja, o čijim jezivim povredama svjedoče brojne fotografije koje su objavljene u turskim medijima.

Tanja je dodala da je iskaz u policiji dala u prisustvu prevodioca.