Šta frustrira Megan Markl

Biti član britanske kraljevske porodice ima mnoge prednosti, ali i mane.

Postoje brojna pravila kojih se moraju pridržavati, od načina na koji se trebaju ponašati do strogog dress codea. A otkako se pridružila porodici, Megan ih je sve morala prihvatiti, ali s jednim se nikako ne može pomiriti.

Naime, kraljevski protokol nalaže da ženski članovi porodice u prisutnosti kraljice Elizabete II. ne smiju nositi hlače, a upravo to pravilo najviše frustrira vojvotkinju koja je velika ljubiteljica odijela s hlačama, što je nedavno za People otkrio izvor blizak kraljevskoj porodici.

Teško joj je shvatiti neka pravila kraljevske porodice, poput činjenice da kraljica preferira vidjeti žene u haljinama i suknjama više nego u hlačama, te često pita Harijazašto to mora biti tako. Mislim da je to ponekad frustrira, no to je njen novi život s kojim se mora naučiti nositi", ispričao je izvor za tabloid.

Otkako se udala za princa Harryja, Megan je u nekoliko prilika nosila hlače, ali nijednom u prisutnosti kraljice, ali s obzirom na to da je do sada već stekla reputaciju kraljevske buntovnice jer je nebrojeno puta zanemarila porodična pravila, ne bi nas iznenadila da prekrši i ovo.

(NN/index.hr)