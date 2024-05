Šta je Haris branio Melini sve ove godine?

Pjevač Haris Džinović i njegova 29 godina mlađa supruga Melina Džinović razveli su se nakon 22 godine ljubavi, a iz braka dobili su ćerku Đinu i sina Kana.

Nakon kraha braka, Haris je iznio brojne detalje iz njihovog braka, ali i bez zadrške govorio o bivšoj ženi. On je u više navrata isticao da joj je ispunjavao sve želje, te da je ona posljednjih godina sve više sama putovala, izlazila i provodila se, dok je njega stavljala po strani.

Melina je bez ikakvog objašnjena napustila porodičnu vilu na Senjaku, dok je Haris tu ostao sa njihovim nasljednicima. On je otkrio da je iz kuće odnijela sav nakit, markiranu garderobu, skupocjene torbe i cipele, sve što joj je godinama kupovao i za šta je izdvajao na desetine hiljada evra.

Džinović ne krije da je sve dopuštao supruzi, ali ona je jednom prilikom ispričala šta Haris ipak nikada nije želio da ona promjeni, a Melina je to za sve ove godine ispoštovala.

„Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega što se tiče kose. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće“, rekla je jednom prilikom Melina, prenosi Grand.

